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Lider Göztepe

Manisa zorlu virajda Kocaeli’ye konuk olacak Göz-Göz, bu sezon deplasmanda 29 puan topladı. Bu performansı ile de dış saha lideri oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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Lider Göztepe

3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'la Süper Lig yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe, dış saha karnesine güveniyor. Bu sezon deplasmanda çok önemli maçları kazanan Göztepe, en iyi performansı gösteren ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 29 puan topladı. 19 gol atan Göz-Göz, sadece 8 gol yedi.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

Gözetepe, ligin deplasman lideri konumunda. Süper Lig yolunda bitime 7 maç kala geri sayıma geçen ve en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan 2'nci basamaktaki Göztepe, deplasmanlarda Altay, Manisa FK, Bolu, Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'u yendi. Göztepe aldığı 9 galibiyetin 8'ini gol yemeden elde etti.

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