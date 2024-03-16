Gençler Körfez'i yıktı

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın açılış karşılaşmasında kendi evinde Kocaelispor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 3 puanı 2 golle aldı: 2-0. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5. ve 45+2. dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Bu galibiyetle puanını 40'a çıkartan Gençlerbirliği, play-off potası için umutlarını sürdürürken, ligde zirve mücadelesi veren, Kocaelispor ise 45 puanda kaldı. Gençlerbirliği milli ara sonrası Boluspor deplasmanına giderken, Kocaelispor ise Göztepe'yi konuk edecek.