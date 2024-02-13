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Sakaryaspor'un Çorumspor mesaisi sürüyor!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlılar maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 18:19
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Sakaryaspor'un Çorumspor mesaisi sürüyor!

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Çorumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını minik taraftarlar ise yakından izledi.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda futbolculara sürpriz yapan ilkokul öğrencileri, yeşil-siyahlı futbolcuları yakından izleme fırsatı buldu.

Sakaryaspor, 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Çorumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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