Haberler TFF 1.Lig Erzurum FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı

Erzurum FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurum FK deplasmanda Altay ile golsüz berabere kaldı. Erzurum ekibinin teknik direktörü Hakan Kutlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erzurum FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Altay beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. Karşımızda da çok isteyen, çok koşan genç bir takım vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Altay ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Girdiğimiz gol pozisyonları var, iki tane topumuz direkten döndü. Buna karşılık rakibimizin duran toptan oluşan direkten dönen bir topu var. 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. Golü bulsak maçın ilerleyen dakikaları bizim için çok daha kolay olabilirdi. Ama bu tip maçlarda golü bulamadıkça rakibin direnci artıyor. Altay gibi takımların özellikle böyle genç çok koşan, çok isteyen takımlara karşı, bir puan deplasmanda bakıldığı zaman kötü değil. Şimdi önümüzde çok önemli bir Adanaspor maçı var. Ona güzel bir şekilde hazırlanıp sahamızda yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

DİĞER
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner güzeller güzeli bir genç kız oldu! Sosyal medyayı salladı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem...
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İzmir'de gol sesi çıkmadı!
Gençlerbirliği'nden dikkat çeken transfer!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Şubat)
Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lorient - Reims maçı ne zaman? Lorient - Reims maçı ne zaman? 22:13
Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! 22:07
Toulouse - Nantes maçı ne zaman? Toulouse - Nantes maçı ne zaman? 22:06
Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! 22:01
Yattara süper amatöre transfer oldu! Yattara süper amatöre transfer oldu! 21:58
Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı 21:55
Daha Eski
Dries Mertens bu sezonki 6. golünü attı Dries Mertens bu sezonki 6. golünü attı 21:48
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem... Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem... 21:42
Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz! Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz! 21:36
Barış Alper Yılmaz: Antrenmanlarda ekstra çalışıyorum! Barış Alper Yılmaz: Antrenmanlarda ekstra çalışıyorum! 21:36
Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim 21:33
Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta... Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta... 21:29