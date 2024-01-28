Göztepe kaçamadı

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Çorum ile Göztepe karşılaştı. Zirveyi hedefleyen iki ekibin mücadelesinde 1-1'lik eşitlikle puanlar paylaşıldı. Devrenin golsüz geçildiği karşılaşmada ikinci yarı çok hızlı başladı. 46. dakikada yaklaşık 35 metreden kaleyi yoklayan Lundqvist, kaleci Hasan Hüseyin'i çaresiz bıraktı. Bu golle Göztepe 1-0 öne geçti.

HATAYI AFFETMEDİ

Ev sahibi ekip bu gole yanıt vermekte gecikmedi. 50. dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendiren Angolalı oyuncu, kaleci Arda'yı geçerek topu ağlara yolladı. Bu dakikadan sonra iki ekip de bulduğu fırsatları harcayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Zirve mücadelesi veren iki ekibin aldığı bu beraberliğin ardından Göztepe 39, Çorum ise 34 puana yükseldi.