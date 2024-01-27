Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ümraniyespor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!
İzmir'de 5,1 şiddetinde deprem! Çevre illerden hissedildi! Uzman isimler değerlendirdi: Karaya oldukça yakın
Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay - Kocaelispor maçı ne zaman?
Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Ocak rakamları
İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
SON DEPREMLER! 27 Ocak'ta meydana gelen depremler, artçı depremlerin büyüklükleri...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 09:18
Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:14
Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:10
Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 09:02
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? 08:43
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:17
Daha Eski
Boey transferinde anlaşma sağlandı! Boey transferinde anlaşma sağlandı! 00:13
İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! 00:13
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02