Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

TFF 1. Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF 1. Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

DİĞER
"E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyayı salladı!
Son dakika: Malatya Battalgazi'de 5.2'lik deprem! Adıyaman ve çevre iller de sallandı
Rıdvan transferinde müjdeli haber!
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anelka teknik heyet ve futbolcularla buluştu!
Anelka Türkiye'ye geri döndü! Resmen açıklandı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! 16:18
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! 15:50
F.Bahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı 15:35
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 15:32
Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! 13:47
Anelka teknik heyet ve futbolcularla buluştu! Anelka teknik heyet ve futbolcularla buluştu! 14:30
Daha Eski
Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:38
Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 14:52
G.Saray Arsenal'in yıldızını kiralayacak! G.Saray Arsenal'in yıldızını kiralayacak! 14:53
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı 15:06
Montella'dan Başakşehir'e ziyaret Montella'dan Başakşehir'e ziyaret 15:09
Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu! Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu! 15:23