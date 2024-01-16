Altay tam gaz

Trendyol 1.Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla ligin dibinden çıkmak isteyen Altay, bir engeli daha aştı. Siyah-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisine galibiyete taşıyan golü 65. dakikada Eren Erdoğan kaydetti.

ŞİMŞEK'LE COŞTU

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde çıkış yakalayan Altay, son üç maçta topladığı 9 puanla son sıradan kurtuldu ve 11 puanla 17. sıraya yerleşti. 5 maçtır galibiyete hasret olan Şanlıurfaspor ise 16 puanla düşme potasının bir basamak üstünde yer aldı.