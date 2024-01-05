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Bandırmaspor Navarone Foor'u transfer etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u transfer ettiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:52
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Bandırmaspor Navarone Foor'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi.

NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.

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