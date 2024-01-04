Furkan Apaydın Bodrum FK’da

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın Nazilli Bld'nin genç yıldız adayı Furkan Apaydın'la anlaştığı öğrenildi. Takım arkadaşı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'la birlikte adı toplam 8 milyon TL bonservis karşılığında Çorum FK'yla anılan 21 yaşındaki stoperin son anda Bodrum'a dümen kırdığı belirtildi. Bodrum FK'nın Furkan'ın bonservisini ödeyerek yakın zamanda transferi açıklaması bekleniyor. Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol attı.