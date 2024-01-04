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Eyüp’ten Gümüş hamlesi

Eyüpspor’un hem Antalya ile hem de 29 yaşındaki Sinan Gümüş ile temas kurduğu ve transferde önemli mesafe kat ettiği dile getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Eyüp’ten Gümüş hamlesi

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen ve bu sezon hiç süre alamayan Sinan Gümüş, vedaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinin hem Antalyaspor ile hem de Sinan Gümüş ile temas kurduğu ve transferde önemli yol kat ettiği öğrenildi. Sinan Gümüş ile ilgili olarak transfer olasılığını Başkan Sinan Boztepe, önceki hafta yaptığı basın toplantısında basınla paylaşmıştı. Sinan Gümüş'ün hukuki sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Boztepe, "Ara dönemde kendisine kulüp bulabilirsek orta nokta bulabiliriz. Resmi olmayan teklifler var" ifadelerine yer vermişti. 2019-2020 sezonunun devre arasında Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, 2021-2022 sezonunun devre arasında bir kez daha Kırmızı-Beyazlı formayı giydi. Bu kez beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

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