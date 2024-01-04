Santos tamam

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı- kırmızılıların Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 Sofya takımından defans oyuncusu Heliton Santos'la anlaştığı ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı oyuncuyu çok istediği kurmayların da transferi bitirme aşamasına getirdiği vurgulandı.

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

Ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Figueirense, ABC FC takımlarında oynadıktan sonra Portekiz'e gitti. Portekiz'de Sporting Covilha'da oynayan Heliton, geçen sezon CSKA'ya imza attı. Bu sezon Bulgar ekibinde 20 resmi maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alıp 2 de gol atma başarısı gösterdi. 1.95 boyundaki stoperin piyasa değeri 800 bin euro civarında ve kulübüyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek.