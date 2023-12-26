Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de 18, 19, ve 20. hafta programı açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 17:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı.

1. LİG'DE 3 HAFTALIK PROGRAM ŞÖYLE:

18. HAFTA

12 Ocak Cuma

20.00 Sakaryaspor-Göztepe

13 Ocak Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

13.30 Bodrum FK - Giresunspor

16.00 Adanaspor-Boluspor

19.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

14 Ocak Pazar

13.30 Manisa FK - Kocaelispor

16.00 Çorum FK - Tuzlaspor

19.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

15 Ocak Pazartesi

20.00 Altay - Şanlıurfaspor

19.HAFTA

19 Ocak Cuma

20.00 Giresunspor - Çorum FK

20 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Bandırmaspor

19.00 Kocaelispor - Eyüpspor

21 Ocak Pazar

13.30 Tuzlaspor - Altay

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

19.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

22 Ocak Pazartesi

20.00 Göztepe - Ümraniyespor

20. HAFTA

26 Ocak Cuma

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK - Erzurum FK

16.00 Çorum FK - Göztepe

19.00 Eyüpspor - Tuzlaspor

28 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor FK - Gençlerbirliği

13.30 Bandırmaspor - Giresunspor

16.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

19.00 Altay - Kocaelispor

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor - Boluspor

DİĞER
'Kara Melek'in saçlarına aklar düştü! Oyuncu Sanem Çelik'in son hali hayranlarını şoke etti!
MİT'ten Suriye'de operasyon: Üst düzey teröristlerin içinde yer aldığı 50'ye yakın terör hedefi vuruldu!
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor evinde rahat kazandı!
Giresunspor'da flaş ayrılık!
Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Temel Seviye Yoga Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! 17:57
Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... 17:53
1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 17:18
İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da! İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da! 16:58
A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... 16:35
Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer 15:55
Daha Eski
Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! 15:27
Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! 15:06
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 14:43
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 14:13
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 14:10
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli 13:34