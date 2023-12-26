Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı.
1. LİG'DE 3 HAFTALIK PROGRAM ŞÖYLE:
18. HAFTA
12 Ocak Cuma
20.00 Sakaryaspor-Göztepe
13 Ocak Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK
13.30 Bodrum FK - Giresunspor
19.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
14 Ocak Pazar
13.30 Manisa FK - Kocaelispor
16.00 Çorum FK - Tuzlaspor
19.00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği
15 Ocak Pazartesi
20.00 Altay - Şanlıurfaspor
19.HAFTA
19 Ocak Cuma
20.00 Giresunspor - Çorum FK
20 Ocak Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Bandırmaspor
19.00 Kocaelispor - Eyüpspor
21 Ocak Pazar
13.30 Tuzlaspor - Altay
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK
16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
19.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor
22 Ocak Pazartesi
20.00 Göztepe - Ümraniyespor
20. HAFTA
26 Ocak Cuma
20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Manisa FK - Erzurum FK
16.00 Çorum FK - Göztepe
19.00 Eyüpspor - Tuzlaspor
28 Ocak Pazar
13.30 Bodrumspor FK - Gençlerbirliği
13.30 Bandırmaspor - Giresunspor
16.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor
19.00 Altay - Kocaelispor
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor - Boluspor