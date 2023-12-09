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Sakaryaspor 3-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi Sakaryaspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:13
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Sakaryaspor 3-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında Giresunspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Yonathan Del Valle, Sinan Kurt ve Dino Ndlovu kaydetti. Giresun'un tek golü ise Anıl Çınar'dan geldi.

Bu sonucun ardından 9 maçtır yenilmeyen Sakaryaspor 26 puana yükseldi. 4 maçtır kaybeden Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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