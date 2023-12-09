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Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 13:10
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Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Pınar olacak.

Müsabaka öncesinde Göztepe, 26 puanla 3. sırada yer alırken, ev sahibi Gençlerbirliği ise 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle ligde 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden Mame Diouf ile Romal Palmer, müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

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