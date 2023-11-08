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Atınç Nukan Göztepe'nin sembol oyuncuları arasına girdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinde Göztepe'de 5'inci sezonunu geçiren Atınç Nukan, şimdiden sarı-kırmızılıların sembol futbolcuları arasına adını yazdırdı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 13:29
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Atınç Nukan Göztepe'nin sembol oyuncuları arasına girdi

1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma yarışı veren Göztepe'de takımdaki 5'inci sezonunu geçiren stoper Atınç Nukan, şimdiden sarı-kırmızılıların sembol futbolcuları arasına adını yazdırdı. Göz-Göz'ün 2019'da transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, kariyeri boyunca yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen her seferinde anka kuşu gibi küllerinden doğdu. 2015 yılında henüz 22 yaşındayken Beşiktaş'tan Bundesliga'nın güçlü ekibi Leipzig'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Atınç, hem 2017'de kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlılarda hem de 2018'de Almanya'da çapraz bağlarından sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Göz-Göz'e 2019'da serbest oyuncu olarak transferin son günü katılan Atınç, tam forma giymeye başlamışken o yıl aralık ayında çapraz bağlarından yine sakatlandı. Ancak her seferinde sahalara dönmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Süper Lig ve 1'inci Lig'de Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu. 1.96'lık boyuyla sarı-kırmızılıların savunmasının bel kemiği olan Atınç Nukan, attığı kritik kafa golleriyle de takımına hayat verdi. Bu sezon 10 maçta ilk 11'de 90 dakika forma giyen tecrübeli stoper, Altay derbisinde 90+6'ncı dakikadaki golüyle takımına sezonun ilk galibiyetini getirmişti.

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