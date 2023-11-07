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Hiç fark etmez

Son maçını kaybedip 5 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe’de Kokovic, “Buna takılıp kalmadan yola devam edeceğiz” dedi...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Hiç fark etmez

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi kendi sahasında 1-0 yenildiği Kocaelispor maçıyla son bulan Göztepe'de teknik patron Radomir Kokovic, iş kazası yaşadıklarını söyledi. Sırp hoca, "Elbette ki zaman zaman kırılmalar yaşayacağız. Önemli olan buna takılıp kalmadan yola devam etmek" diye konuştu. Bu haftaki Erzurum maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

HER YERDE İYİYİZ

Ayrıca takmın skorer isimlerinden David Tijanic de son yenilgiye rağmen çok iyi bir hava yakaladıklarının altını çizdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şimdiye kadar 5 deplasman maçının 4'ü kazanıp hiç kaybetmedik. Bu hafta da bunu sürdürmek istiyoruz. Hem iç hem dış sahada kazanabilen bir takımız. Bu da ne kadar iyi olduğumuzun bir göstergesi" şeklinde konuştu.

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