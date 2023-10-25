Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi

1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalınca Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine geçen sezon Pendikspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'yü getirdi. Tecrübeli teknik adam için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Genç, Seyit Ali Özmen, Kerim Gençoğlu ve Mustafa Ali Cimbil ile basın mensupları katıldı. Ligde Denizlispor, Erzurumspor, Erciyesspor, Ankaraspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Sivasspor, Samsunspor, Adanaspor, Boluspor gibi birçok takımı çalıştırıp, Süper Lig'e çıkardığı Pendikspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 52 yaşındaki Osman Özköylü, "Manisa şehri ve Manisa FK üst ligi hak ediyor" dedi.

İmza töreninde konuşan teknik direktör Osman Özköylü, "Öncelikle bu takımın oluşumunda emeği olan Osman Zeki Korkmaz hocama teşekkür ediyorum. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz var. Futbolda bu tarz değişimler olabiliyor. Ben ve ekibim Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyoruz. Bu hedefler için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte güvenen Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. En kısa sürede skor alan, üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz. Manisa şehri ve Manisa Futbol Kulübü üst ligi hak ediyor" diye konuştu. Manisa 19 Mayıs Stadı'yla ilgili de konuşan Özköylü, "Bazen şampiyonluklar ummadığınız anlarda gelir. Maddi olarak sıkıntılı bir kulüpte bir bakıyorsunuz bir sinerji oluşmuş ve başarı gelmiş. Manisa FK bu anlamda çok doğru yönetilen bir kulüp. Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmek bizim için çok önemli. 19 Mayıs ile birlikte şehirle bir sinerji oluşturup hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselmek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AKTAN: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Yeni Teknik Direktör Osman Özköylü'ye görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Osman Zeki Korkmaz ile istemediğimiz, üzüldüğümüz bir ayrılık yaşadık. Hakikaten bizim için zor bir ayrılık oldu ama futbolda bunlar var. Bugün de Osman Özköylü hocamız ile bir kader birliği yapıyoruz. Hocamızla uzun yıllardır tanışıyoruz zaten. Futbolu seven, futbolun gelişmesi için çalışan biri. Hocamız bu ligi iyi bilen ve geçen sezon bu ligde Play-Off şampiyonluğu yaşamış bir isim. Takımımıza gereken enerjiyi, bilgi ve birikimi katarak bizleri yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine bu anlamda güvenimiz sonsuz. Hem camiamıza hem de Osman Özköylü hocamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.