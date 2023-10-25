Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi

Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi

Pendikspor'u Trendyol 1.Lig'den Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü ile yollar ayrılmıştı. 52 yaşındaki teknik adam 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 16:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi

1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalınca Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine geçen sezon Pendikspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'yü getirdi. Tecrübeli teknik adam için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Genç, Seyit Ali Özmen, Kerim Gençoğlu ve Mustafa Ali Cimbil ile basın mensupları katıldı. Ligde Denizlispor, Erzurumspor, Erciyesspor, Ankaraspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Sivasspor, Samsunspor, Adanaspor, Boluspor gibi birçok takımı çalıştırıp, Süper Lig'e çıkardığı Pendikspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 52 yaşındaki Osman Özköylü, "Manisa şehri ve Manisa FK üst ligi hak ediyor" dedi.

İmza töreninde konuşan teknik direktör Osman Özköylü, "Öncelikle bu takımın oluşumunda emeği olan Osman Zeki Korkmaz hocama teşekkür ediyorum. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz var. Futbolda bu tarz değişimler olabiliyor. Ben ve ekibim Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyoruz. Bu hedefler için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte güvenen Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. En kısa sürede skor alan, üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz. Manisa şehri ve Manisa Futbol Kulübü üst ligi hak ediyor" diye konuştu. Manisa 19 Mayıs Stadı'yla ilgili de konuşan Özköylü, "Bazen şampiyonluklar ummadığınız anlarda gelir. Maddi olarak sıkıntılı bir kulüpte bir bakıyorsunuz bir sinerji oluşmuş ve başarı gelmiş. Manisa FK bu anlamda çok doğru yönetilen bir kulüp. Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmek bizim için çok önemli. 19 Mayıs ile birlikte şehirle bir sinerji oluşturup hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselmek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AKTAN: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Yeni Teknik Direktör Osman Özköylü'ye görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Osman Zeki Korkmaz ile istemediğimiz, üzüldüğümüz bir ayrılık yaşadık. Hakikaten bizim için zor bir ayrılık oldu ama futbolda bunlar var. Bugün de Osman Özköylü hocamız ile bir kader birliği yapıyoruz. Hocamızla uzun yıllardır tanışıyoruz zaten. Futbolu seven, futbolun gelişmesi için çalışan biri. Hocamız bu ligi iyi bilen ve geçen sezon bu ligde Play-Off şampiyonluğu yaşamış bir isim. Takımımıza gereken enerjiyi, bilgi ve birikimi katarak bizleri yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine bu anlamda güvenimiz sonsuz. Hem camiamıza hem de Osman Özköylü hocamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DİĞER
El Clasico ne zaman, saat kaçta? La Liga Barcelona Real Madrid El Clasico maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yatabare kardeşlerden İlhan Cavcav itirafı
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24