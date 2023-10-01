Tuzla 1 puanı kurtardı: 1-1

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında son sıralarda yer alan Tuzlaspor konuğu Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip 44. dakikada Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçti. Tuzla ise Mata'nın 57'deki penaltısıyla 1 puanı kurtardı. Tuzla bu sezon ilk beraberliğini aldı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında son sıralarda yer alan Tuzlaspor konuğu Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip 44. dakikada Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçti. Tuzla ise Mata'nın 57'deki penaltısıyla 1 puanı kurtardı. Tuzla bu sezon ilk beraberliğini aldı.