Haberler TFF 1.Lig Tuzla 1 puanı kurtardı: 1-1

Tuzla 1 puanı kurtardı: 1-1

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında son sıralarda yer alan Tuzlaspor konuğu Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip 44. dakikada Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçti. Tuzla ise Mata'nın 57'deki penaltısıyla 1 puanı kurtardı. Tuzla bu sezon ilk beraberliğini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Tuzla 1 puanı kurtardı: 1-1
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında son sıralarda yer alan Tuzlaspor konuğu Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Misafir ekip 44. dakikada Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçti. Tuzla ise Mata'nın 57'deki penaltısıyla 1 puanı kurtardı. Tuzla bu sezon ilk beraberliğini aldı.
DİĞER
‘Altın Portakal nasıl rezil edilir’ dersi verdiler! Panayır bitti!
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor! Geri sayım başladı: Emekli, esnaf, işçi, memur, ev kadını, gençler...
Crespo yeniden imzalıyor! O rakama 'Evet' dedi
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği ile Manisa FK yenişemedi!
Giresun'da gol sesi çıkmadı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (30 EYLÜL)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (30 EYLÜL)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur" Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur" 07:48
Sert eleştiri! "Çok kötü maç yönetti" Sert eleştiri! "Çok kötü maç yönetti" 07:39
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:52
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:51
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... 00:46
Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? 00:38
Daha Eski
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... 00:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:38
Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı 00:38
Icardi'nin serisi son buldu! Icardi'nin serisi son buldu! 00:38
RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar 00:38
G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? 00:38