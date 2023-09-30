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Gençlerbirliği 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 21:51
Gençlerbirliği 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Manisa FK İile 1-1 berabere kaldı.

Bu skorla Gençlerbirliği puanını 11'e, Manisa FK ise 12'ye yükseltti.

9'uncu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ortasahada topu kazanan Amilton, 2 rakibinden kurtulduktan sonra sol kanatta koşu yapan Koyade'nin önünde yolladı. Soldan içeri kat eden Koyade'nin penaltı noktasına doğru yaptığı ortada savunma müdahale ederek topu kornere gönderdi.

16'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Muhammed ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktasında müsait pozisyonda topla buluşan Yatabare yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

22'nci dakikada Manisa FK skora dengeyi getirdi. Rakip sahada sağ kanatta Diallo'nun ceza sahası içerisine doğru yaptığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Sandro Lima, topuk pasıyla Oğuz'u gördü. Sağ ayağıyla bekletmeden uzak köşeye vuruşunu yapan Oğuz, topu ağlara gönderdi. 1-1

27'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Manisa FK'da sol taraftan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Domgjoni'nin kafa vuruşu direğin üzerinden dışarı çıktı.

28'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasın dışında topla buluşan Tiago'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

36'ncı dakikada orta sahada kazanılan topta Yatabare sol kanatta hareketlenen Amilton'u gördü. Ceza sahasına doğru kat eden Amilton'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortada savunma kafa ile müdahale ederek topu kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

63'üncü dakikada gelişen Manisa FK atağında top Gençlerbirliği savunmasından sekti. Ceza yayının önünden seken topa vuruşunu yapan Tugay'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

66'ncı dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Ceza yayına doğru topu süren Yatabare, sağdan bindiren Amilton'u gördü. Ceza sahasına giren Amilton'un vuruşunda top yandan auta çıktı.

74'üncü dakikada Gençlerbirliği'nde ceza sahasının dışında topla buluşan Amilton, ceza sahasının dışındaki Enes'i gördü. Enes'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta yan direklere çarpan top, kaleci Alperen'in sırtına çarparak uzaklaştı.

80'inci dakikada Manisa FK'da sağ kanattan ceza yayına doğru gelen pasta topu kontrol eden Oğuz'un şutu farklı şekilde auta çıktı.

89'uncu dakikada rakip kaleye doğru topu süren Amilton, sağdan ceza sahasına giren Oltan'ı gördü. Oltan'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

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