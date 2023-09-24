Haberler TFF 1.Lig Çorum evinde ilk kez kazandı

Çorum evinde ilk kez kazandı

Trendyol 1. Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan, ancak sahasında galibiyet alamayan Çorum FK, 10 kişi kaldığı maçta Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Fatih Tokail, Nalepa'ya kırmızı kart gösterdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Çorum evinde ilk kez kazandı
Trendyol 1. Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan, ancak sahasında galibiyet alamayan Çorum FK, 10 kişi kaldığı maçta Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Fatih Tokail, Nalepa'ya kırmızı kart gösterdi.
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