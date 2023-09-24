Çorum evinde ilk kez kazandı

Trendyol 1. Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan, ancak sahasında galibiyet alamayan Çorum FK, 10 kişi kaldığı maçta Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Fatih Tokail, Nalepa'ya kırmızı kart gösterdi.
Trendyol1. Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan, ancak sahasında galibiyet alamayan Çorum FK, 10 kişi kaldığı maçta Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle 3 puana uzandı: 1-0. Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Fatih Tokail, Nalepa'ya kırmızı kart gösterdi.