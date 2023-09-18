Sessiz bitti

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Çotanaklar evlerinde Manisa FK'yı ağırladı. İki takım da maçta önemli fırsatlardan yararlamadı. Maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Giresunspor 4 puana yükseldi. Manisa FK da puanını 11'e yükseltti. Bu arada maçta Giresunspor'un hocası Mustafa Kaplan'ın tansiyonu yükseldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Giresunspor'un hocası Mustafa Kaplan uzatma dakikalarında fenalaştı. Tansiyonu yükselen Kaplan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtildi