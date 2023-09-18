Haberler TFF 1.Lig Sessiz bitti

Sessiz bitti

Alt sıralarda yer alan Giresunspor evinde Manisa FK ile golsüz eşitliği bozamadı. Takımlar puanları paylaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Sessiz bitti

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Çotanaklar evlerinde Manisa FK'yı ağırladı. İki takım da maçta önemli fırsatlardan yararlamadı. Maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Giresunspor 4 puana yükseldi. Manisa FK da puanını 11'e yükseltti. Bu arada maçta Giresunspor'un hocası Mustafa Kaplan'ın tansiyonu yükseldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Giresunspor'un hocası Mustafa Kaplan uzatma dakikalarında fenalaştı. Tansiyonu yükselen Kaplan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtildi

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