Diogo Ş.Urfa’ya

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ekiplerden Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-sarılılar savunma hattına bir takviye daha düşünüyor. Hedefteki isim ise Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak. Urfaspor, Türk asıllı Portekizli stoperle yaptıkları ilk görüşmeden olumlu ayrıldı. Tarafların kısa süre içinde yeniden buluşması ve ilerleyen temaslar sonrasında da transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu daha önce Nacional, Kocaelispor, Covilha, Coimbra, Vilafranquense ve Chaves takımlarında forma giymişti. Körfez ekibinde 1 gol kaydetmişti.

11 GOL 4 ASİST

Şanlıurfaspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı Diego Alexis Özçakmak kariyerinde toplam 253 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları 11 defa havalandırdı. 4 asist yaptı. 42 defa sarı kartla cezalandırılırken, 4 defa da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.