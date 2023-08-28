Haberler TFF 1.Lig Göztepe hüsranı

Göztepe hüsranı

Son olarak evinde Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, lige hayal kırıklığıyla başladı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da durumu düzeltmek için harekete geçti. Oyuncuları tribünlere davet eden sarı-kırmızılılar, Altay derbisi öncesi takımdan başarı sözü aldı. Göztepe, İzmir derbisinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Göztepe hüsranı
Son olarak evinde Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, lige hayal kırıklığıyla başladı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da durumu düzeltmek için harekete geçti. Oyuncuları tribünlere davet eden sarı-kırmızılılar, Altay derbisi öncesi takımdan başarı sözü aldı. Göztepe, İzmir derbisinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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