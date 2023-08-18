Haberler TFF 1.Lig 35'lik Cenk Ahmet Boluspor'da

35'lik Cenk Ahmet Boluspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak defansını takviye etti. Teknik Direktör Turgay Altay yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosuna 35 yaşındaki sağ beki kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
35'lik Cenk Ahmet Boluspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak defansını takviye etti. Teknik Direktör Turgay Altay yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosuna 35 yaşındaki sağ beki kattı. Boluspor, Alkılıç ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet Alkılıç; Beylerbeyi, Altay, Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumpor ve Eyüpspor'da forma giydi. Cenk Ahmet, kariyeri boyunca 146'sı Süper Lig olmak üzere 390 müsabakada görev yaptı.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Sergio Ramos’un maaş talebi şaşkına çevirdi! İşte Süper Lig devlerinden istediği yıllık ücret…
Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e 'dar alan' markaj: 'İstifanı ver' baskısı başlıyor!
F.Bahçe'den Slovenya'daki olaylarla ilgili açıklama!
2 günlük süre bugün bitiyor! Livakovic olmazsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarzan takviye için temasta
İkinci hafta bugün başlıyor
18 Ağustos günlük burç yorumları: Sağlığınıza dikkat!
İstanbul namaz vakitleri 2023
CUMA HUTBESİ | 18 Ağustos Cuma
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! 01:19
Fırtına transferi resmen duyurdu! Fırtına transferi resmen duyurdu! 01:19
G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" 01:19
Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... 01:19
Walcott futbolu bıraktı! Walcott futbolu bıraktı! 01:19
F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! 01:17
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı! İşte o pozisyon... İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı! İşte o pozisyon... 01:17
Beşiktaş play-off'a yükseldi! Beşiktaş play-off'a yükseldi! 01:17
Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak 01:17
Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! 01:17
F.Bahçe play-off'a yükseldi! F.Bahçe play-off'a yükseldi! 01:17
Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 01:17