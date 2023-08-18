35'lik Cenk Ahmet Boluspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak defansını takviye etti. Teknik Direktör Turgay Altay yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosuna 35 yaşındaki sağ beki kattı. Boluspor, Alkılıç ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Cenk Ahmet Alkılıç; Beylerbeyi, Altay, Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumpor ve Eyüpspor'da forma giydi. Cenk Ahmet, kariyeri boyunca 146'sı Süper Lig olmak üzere 390 müsabakada görev yaptı.