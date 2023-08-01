Haberler TFF 1.Lig Malatya'da kriz çıktı

Malatya'da kriz çıktı

Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Ahmet Yaman, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yaman, "Kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Malatya halkı da bunun farkında. Biz suç duyurusunda bulunduk, evrakların hepsini mahkemeye sunduk" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Malatya'da kriz çıktı
Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Ahmet Yaman, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yaman, "Kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Malatya halkı da bunun farkında. Biz suç duyurusunda bulunduk, evrakların hepsini mahkemeye sunduk" dedi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Dursun Özbek...
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
Cimbom yıldız isim için teklif yükseltti!
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yerimiz Süper Lig
Sandro Lima Manisa FK'de
TOKİ açık artırma canlı izle 2023 (42 il 182 konut)
Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?
Deprem son dakika! 1 Ağustos deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:19
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:18
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:02
Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! 00:04
70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 00:04
İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... 00:04
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:04
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 00:04
Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! 00:04
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden 00:04
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! 00:04
G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor 00:04