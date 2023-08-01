Malatya'da kriz çıktı

Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Ahmet Yaman, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yaman, "Kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Malatya halkı da bunun farkında. Biz suç duyurusunda bulunduk, evrakların hepsini mahkemeye sunduk" dedi.
Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Ahmet Yaman, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yaman, "Kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Malatya halkı da bunun farkında. Biz suç duyurusunda bulunduk, evrakların hepsini mahkemeye sunduk" dedi.