Kardeşler imzaladı

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen Musa Şahindere (21) ve Abdullah Şahindere (20) ile 2026'ya kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şahindere kardeşlere armamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Sol bekte oynayan Musa, geçen yıl 8 maça çıkarken; stoperde görev yapan Abdullah ise 11 karşılaşmada süre aldı.
Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen Musa Şahindere (21) ve Abdullah Şahindere (20) ile 2026'ya kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şahindere kardeşlere armamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Sol bekte oynayan Musa, geçen yıl 8 maça çıkarken; stoperde görev yapan Abdullah ise 11 karşılaşmada süre aldı.