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Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Adil Gevrek getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:28
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi

Dün kulüp başkanı tarafından iptal edildiği açıklanan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurul öncesi Kulüp Asbaşkanı Ramazan Yeşilova, olağanüstü genel kurulun kanun dışı ve usulsüz olduğunu ifade ederek, divana itiraz dilekçesi sundu. Daha sonra divan kurulu, olağanüstü genel kurulunun yapılıp yapılmamasını oylamaya sundu. Genel kurul yapılması oy çokluğuyla kabul edilmesi üzerine yöneticiler salonu terk etti.

Genel kurulda oylamaya sunulan Adil Gevrek başkanlığındaki liste oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Gevrek, kulübün yeni başkanı oldu.

Başkan Gevrek yaptığı konuşmada, yönetimini göreve seçenlere teşekkür etti. Takıma 8 yıl hizmet ettiğini, inişli, çıkışlı dönemler yaşadıklarını anlatan Gevrek, "Tekrar Yeni Malatyaspor'u hep beraber birlikte Allah'ın izniyle hak ettiği yere taşımaya geldik." dedi.

Gevrek, dünkü mali kongreden sonra bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun iptal edildiğinin duyurulduğunu bunun hukuken yapılamayacağını aktararak, "Burada tabii ki itiraz edebilirler, mahkemeye gidebilirler ama yaptıkları hukuksuzdur. Amaçları farklı, niyetler farklı." diye konuştu.

Ahmet Yaman ve yönetiminin iyi niyetli olmadıklarını, kulübe verdikleri parayı kendilerinden geri istediklerini iddia eden Gevrek, "Mali kongre ibra edilseler de edilmeseler de olağanüstü seçimli genel kurulu iptal edeceklerdi. Ben biliyorum bunu çünkü benimle bir pazarlığa girdiler, bunu çıkıp açıklasınlar." iddiasında bulundu.

Gevrek, 15 kişi ellerini taşın altına koymaya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Malatyaspor'umuzu hep beraber birlikte nasıl eski günlerine kavuştururuz onun hesabını yapalım. Buradaki hukuksuz bir şey varsa mahkemeler orada, bizim yaptığımız hukukidir. Onların yaptığı hukuk dışıdır. Varsa bizim yaptırdığımız işi mahkemeye gider, mahkeme kararı verir. Bizim Yeni Malatyaspor olarak birlikte ne yapacağımıza bakmak lazım. Yeni Malatyaspor'un kurtulması için 500 milyon borç var ve bu borç kapanabilir. Yaralarımızı birlikte saracağız. Yol uzun ve zor, inanmak lazım, inanırsak başarırız. Allah'ın izniyle Yeni Malatyaspor'u tekrar eski günlere döndüreceğiz."

Adil Gevrek'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Sami Mendi, Aziz Ayboğa, Abubekir Ünsalan, Şahin Altınok, Özkan Merdanoğlu, Ahmet Özköse, Mehmet Bakır, Mehmet Coşer Gömüç, Hüseyin Gültekin, Turgay Gülçek, Turgut Koç, Deniz Kutlu, Korkut Koray Yalça, Serkan Güleren.

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