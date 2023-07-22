Haberler TFF 1.Lig Kısa... kısa... kısa...

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TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
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3. Lig ekibi K.Yaka, sol kanat Enes Nalbantoğlu'yla anlaştı. İlk yarıda Çorum FK, 2. yarıda Iğdır'da oynayan Nalbantoğlu, iki takımda da şampiyonluk yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Denizlispor'dan stoper Hakan Cinemre ve Eyüpspor'dan sol bek Berkan Emir ile görüştüğü öğrenildi.

2. LIG ve 3. Lig 2023-24 sezonu fikstür çekimi, 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Riva Tesisleri'ndeki fikstür çekimi saat 14.00'te yapılacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İzmir'de başlayıp, 10-20 Temmuz arasında Afyon'da ilk etap kampını gerçekleştiren Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, takımda yer alan futbolcuların performansından memnun olduğunu vurguladı.

1. LIG ekibi Bodrum'un yollarını ayırdığı orta saha Abdurrahman Canlı, 2. Lig ekibi İskenderun'a transfer oldu. Bodrum'da 20 maça çıkan 26 yaşındaki Canlı, 992 dakika sahada kaldı.

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