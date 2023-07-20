Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebi TFF tarafından kabul edildi

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebi TFF tarafından kabul edildi

Son dakika spor haberleri... 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yeni sezonda da ligden çekilmek için talepte bulunmuştu. TFF bu talebi kabul etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 12:15
Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebi TFF tarafından kabul edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yeni sezon için ligden çekilme taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'nın da arasında bulunduğu 11 şehrin büyük yaralar aldığı hatırlatıldı.

2022-2023 sezonunun ikinci yarısında TFF'ye yapılan başvurunun hızlı bir şekilde değerlendirildiği ve geçen sezon ligden hakları saklı kalacak şekilde çekildikleri ifade edilen açıklamada, bazı futbolcuların farklı kulüplere kiralık olarak göndermek zorunda kalındığı belirtildi.

Tesislerin kullanılamaz halde olduğu vurgulanırken, şu görüşlere yer verildi:

"Transfer tahtamızın kapalı olması ve mevcut futbolcularımızın şehirle alakalı kaygılarından dolayı, haklarımız saklı kalacak şekilde ligden çekilme talebimiz TFF tarafından kabul edilmiştir. Kulübümüz 2024-2025 sezonunda mücadele etmek için hazırlanacaktır. Bu zaman zarfında hem mali olarak hem de kadro olarak güçleneceğiz. Transfer tahramızı açacağız ve yeniden şanlı Yeni Malatyaspor'umuzu Süper Lig'e ve Avrupa'ya taşıyacağız. Kulübümüzün ligden çekilme sürecinde bizlere sonsuz destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye ile yönetimine, Malatya Valimiz Hulusi Şahin'e ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmiş başta Ahmet Eyüp Türkaslan'ımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Unutmayın, bu günleri hep birlikte aşacağız."

DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Enis Fosforoğlu'nun kızı da ünlüymüş! Oyuncu ve yönetmen kızı bakın kim çıktı?
Safiye Soyman oğlunun son durumunu paylaştı "Merak etmişsiniz..." Tam 24 yıldır hastalıkla mücadele eden oğlu Harun...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Erden Timur'dan 4 bomba birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trendyol 1. Lig'in fikstürü belli oldu!
Sakaryaspor Rotman'ı renklerine bağladı!
2023 Bedelli askerlik ücreti açıklandı
Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2023?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ligden çekilme talebi kabul edildi! Ligden çekilme talebi kabul edildi! 12:15
Beşiktaş'a müjdeli haber! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a müjdeli haber! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor 12:06
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 11:48
Antalyaspor Iraklı orta sahayı kadrosuna kattı! Antalyaspor Iraklı orta sahayı kadrosuna kattı! 11:45
Türkiye'nin FIFA sıralaması belli oldu! Türkiye'nin FIFA sıralaması belli oldu! 11:39
Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması! Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması! 11:37
Daha Eski
Erden Timur'dan Icardi ve Talisca açıklaması! Erden Timur'dan Icardi ve Talisca açıklaması! 11:33
Zaha'nın eşinden flaş paylaşım! Zaha'nın eşinden flaş paylaşım! 11:21
Başkan açıkladı! 4 isimden ret Başkan açıkladı! 4 isimden ret 11:10
Deniz Kayadelen tarihe geçti! Deniz Kayadelen tarihe geçti! 11:08
Aslan'a kötü haber! Takımında kalmak istiyor Aslan'a kötü haber! Takımında kalmak istiyor 11:04
Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor! Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor! 10:46