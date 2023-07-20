Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararının kabul edilmesinden memnun

Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararının kabul edilmesinden memnun

1. Lig ekiplerinden Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ligden çekilme başvurusunun kabul edilmesinden ötürü memnun.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:23
Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararının kabul edilmesinden memnun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ligden çekilme başvurusunun kabul edilmesi kararını olumlu karşıladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Asrın Felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Malatya'mızın da aralarında bulunduğu 11 şehrimiz büyük yaralar almıştır. 2022- 2023 sezonun ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapmış olduğumuz başvuru hızlı bir şekilde değerlendirilmiş ve geçtiğimiz sezon ligden haklarımız saklı kalacak şekilde çekilmiştik. Bazı futbolcularımızı farklı kulüplere kiralık olarak göndermek zorunda kalmıştık. Yine 2023- 2024 sezonunda tesislerimizin kullanılamaz halde olması, transfer tahtamızın kapalı olması ve mevcut futbolcularımızın şehirle alakalı kaygılarından dolayı, haklarımız saklı kalacak şekilde ligden çekilme talebimiz TFF tarafından kabul edilmiştir. Kulübümüz 2024- 2025 sezonunda mücadele etmek için hazırlanacaktır. Bu zaman zarfında hem mali olarak hem de kadro olarak güçleneceğiz. Transfer tahramızı açacağız ve yeniden şanlı Yeni Malatayspor'umuzu Süper Lig'e ve Avrupa'ya taşıyacağız. Kulübümüzün ligden çekilme sürecinde bizlere sonsuz destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve yönetimine, Malatya Valimiz Sayın Hulusi Şahin'e ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmiş başta Ahmet Eyüp Türkaslan'ımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz" denildi.

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