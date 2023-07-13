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Diouf-Dibba

Göztepe, golcü transferindeki iki futbolcunun üzerine yoğunlaştı. Önceliği Konyasporlu Mame Diouf’a veren Göz-Göz, alternatifini de Eyüpsporlu Pa Dibba olarak belirledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Diouf-Dibba

1. Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, kaleci transferinde daha önce Altay'da oynayan Polonyalı Lis'i kadrosuna dahil edip önemli bir takviyeye imza attı. Kale sorununu Polonyalı eldivenle çözen sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü transferine odaklandı. Geçen sezon Kvasina, Ali Akman, Hasic ve Loue'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılıların ilk hedefi, Konyaspor'un tecrübeli yıldız santrforu Mame Diouf oldu.

EYÜPSPORLU PA DİBBA BEKLEMEDE

Senegalli golcü için yoğun çaba harcayan yönetimin transferde önemli aşamalar kat ettiği öğrenildi. Göztepe'nin Diouf'un yanı sıra Eyüpspor'un Gambiyalı forveti Pa Dibba'yı da listesine aldığı bildirildi. Önceliği Diouf'a veren kurmayların alternatif olarak Dibba'yı tuttuğu kaydedildi. Eyüpspor'la geçen sezon Play-Off'lar dahil 31 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.

Göztepe, golcü transferinde kalitesini kanıtlamış tecrübeli santrforlarla görüşüyor.

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