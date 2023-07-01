Stopere Taha

Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile imza atan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altıkardeş'i de aldı. Fırtına'nın, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği Southampton'dan Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i Göz-Göz'e bonservisiyle verdi. Bursaspor altyapısından yetişen yetenekli stoper, Spor Toto Süper Lig'de 3 karşılaşmada bordo- mavili formayı giydi. Öte yandan İzmir ekibi, yarın başlayacağı sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da kamp yapacak.