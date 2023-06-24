Tozlu atağı

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak geçtiğimiz sezonu Erzurumspor FK'da geçiren ve 31 maçta 13 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çeken Eren Tozlu'yu radarına aldı. Sarı- kırmızılılar, geride bıraktığımız sezon gol yollarında yaşadığı sorununu 32 yaşındaki oyuncuyla gidermek istiyor. Göz-Göz, yeni sezonda kaleye de bir transfer yapmak için Giresunspor ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Ferhat Kaplan'la temas kurdu. Ancak iki taraf arasındaki görüşmelerde pürüzler giderilemeyince bu transfer sarı-kırmızılı ekip tarafından askıya alındı.