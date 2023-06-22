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Doğucan atağı

Göztepe, Trabzonspor’un 23 yaşındaki genç ön liberosu Doğucan Haspolat’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Doğucan atağı

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızı ile sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'i hedefleyen sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki ön libero Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı. İzmir ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

PAŞA'DA PARLADI

Hollanda'da Excelsior Rotterdam altyapısından yetişen, uzun bir süre A Takım formasını giyen genç dinamo, 2019-2020 devre arasında 350 bin euro bonservisle Kasımpaşa'ya geldi. Burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Haspolat, geçen sezon başında Trabzonspor'a, 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Geçen sezon 26 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

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