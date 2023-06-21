Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor'dan Gökdeniz Bayrakdar bombası

Bodrumspor'dan Gökdeniz Bayrakdar bombası

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında Play-Off finali oynayıp Süper Lig'i kıl payı kaçıran Bodrumspor, transferde ilk hamlesine Antalyaspor'dan kiraladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservisini alarak yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:19 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:06
Bodrumspor'dan Gökdeniz Bayrakdar bombası

Süper Lig'in göze çarpan gençlerinden olmasına rağmen devre arasında yeşil-beyazlı kulübün hakim ortağı Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla Bodrumspor'a gelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz, yarım sezonda attığı 9 golle takımı Play-Off finaline taşıyan isimlerden oldu. Bodrumspor'un yine Ali Şafak Öztürk'ün desteğiyle Gökdeniz'in Antalyaspor'daki bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında aldığı, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

Gökdeniz, Kocaelispor altyapısından yetişip 2020'de Antalyaspor'a transfer olmuştu.

DİĞER
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesinin mutlu günü! İşte nikahtan kareler!
Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Kan donduran olayın gerçekleştiği ölüm evi görüntülendi
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca!
Kocaeli coşacak
Son dakika memur ve emekli zammı!
"Çok tecrübe kazandım"
"Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi"
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? 12:42
"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" 12:24
Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı 12:11
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 11:55
Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı 10:35
Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! 10:41
Daha Eski
G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." 10:55
Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi 10:57
Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası 11:19
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 11:32
Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... 11:38
Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... 11:41