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Pendikspor Bodrumspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. TFF 1. Lig play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabakada Abdülkadir Bitigen görev yapıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 20:07
Pendikspor Bodrumspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşıyor.

Normal sezonu 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale kalmaya hak kazanmıştı. Bodrumspor ise play-off turunda Göztepe ve Eyüpspor'u geçerek finale yükselmişti.

Akhisar Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem

Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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