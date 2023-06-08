Pendikspor Bodrumspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşıyor.
Normal sezonu 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale kalmaya hak kazanmıştı. Bodrumspor ise play-off turunda Göztepe ve Eyüpspor'u geçerek finale yükselmişti.
Akhisar Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ
Pendikspor: Burak, Murat, Tarık, Hasan, Gökcan, Hasan Kılıç, Ahmed, Samet, Regattin, Thuram, Görkem
Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Musah, Erkan, Samet, Kenan, Gökdeniz, Celal
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Bodrumspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.