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Süper final Ege'de

Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı Pendik-Bodrum finali Akhisar Stadı’na alındı. Bodrum’un hocası Taşdemir, “Hedefimize ulaşacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Süper final Ege'de

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final müsabakasının Akhisar'da oynanacağı bildirildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki müsabaka, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, önceki gün sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenmişti. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olmuştu. Öte yandan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi. Galibiyete inandıklarını söyleyen Taşdemir, "Çok heyecanlıyız, oyuncularımız çok güzel işler yaptı. Hedefe bir adım kaldı. Çok zor bir adım kaldı" diye konuştu.

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