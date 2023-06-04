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Bodrumspor Eyüpspor maçı CANLI

Bodrumspor ile Eyüpspor Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 2. maçında karşı karşıya geliyor. Play-off yarı final 2. maçında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 16:20
Bodrumspor Eyüpspor maçı CANLI

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor, play-off yarı finali 2. maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk karşılaşmayı Eyüpspor, 1-0 kazanmıştı. Turu geçen taraf finalde Pendikspor'un rakibi olacak.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BODRUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Eren, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal.

Eyüpspor: Harun, Uğur, Alpaslan, Ömer, Murat, Melih, İbrahim, Sinan, Dibba, Babel, Mustafa.

BODRUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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