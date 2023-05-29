Kerim’in şanssızlığı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transferde Hatay'dan kiraladığı sağ bek Kerim Alıcı, bu sezon çifte kabus yaşadı. Deprem felaketini yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, ardından altyapısından yetiştiği Altınordu'ya geçti. Burada da 10 maçta oynayan Alıcı, İzmir ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı.
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transferde Hatay'dan kiraladığı sağ bek Kerim Alıcı, bu sezon çifte kabus yaşadı. Deprem felaketini yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, ardından altyapısından yetiştiği Altınordu'ya geçti. Burada da 10 maçta oynayan Alıcı, İzmir ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı.