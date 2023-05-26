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Bodrumspor 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Play-off turunda Bodrumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Bodrumspor oldu. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede Bodrumspor play-off'ta finale yükselen ilk ekip oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 19:04
Bodrumspor 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Tek maç sistemiyle oynanan play-off turunda Bodrumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Bodrumspor rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek play-off'ta finale yükselmeyi başaran ilk ekip oldu.

Mücadelede Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Cenk Şen, 45+1'de Göztepe'den İsmail Köybaşı'nın kendi kalesine attığı gol ve 90+9'da Aminu'nun ayağından geldi.

Göztepe'nin tek golünü ise 86. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Bodrumspor play-off finalinde Sakaryaspor - Eyüspor maçının galibiyle eşleşecek.

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