Bodrumspor 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Tek maç sistemiyle oynanan play-off turunda Bodrumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Bodrumspor rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek play-off'ta finale yükselmeyi başaran ilk ekip oldu.
Mücadelede Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Cenk Şen, 45+1'de Göztepe'den İsmail Köybaşı'nın kendi kalesine attığı gol ve 90+9'da Aminu'nun ayağından geldi.
Göztepe'nin tek golünü ise 86. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
Bodrumspor play-off finalinde Sakaryaspor - Eyüspor maçının galibiyle eşleşecek.