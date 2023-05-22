Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da Emircan Gürlük Zenit'e transfer oluyor!

Altınordu'da Emircan Gürlük Zenit'e transfer oluyor!

Son dakika spor haberi: Altınordu'nun genç yeteneği Emircan Gürlük, Rusya'ya transfer oluyor. 19 yaşındaki yıldız adayının gelecek sezondan itibaren Zenit'te forma giyeceği ifade ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:23
Altınordu'da Emircan Gürlük Zenit'e transfer oluyor!

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Emircan Gürlük, Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit'le anlaştığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan Gürlük'ün transfer maliyetine ilişkin bir bilgi verilmezken 19 yaşındaki yıldız adayı gelecek sezondan itibaren Rus ekibinin formasını terletecek.

19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist kaydetti.

DİĞER
Oyuncu Ayça Bingöl güzelliğini meğer annesinden almış! Ayça Bingöl ve annesine beğeni yağdı
Fransız kadının hastanede şüpheli ölümü: Banyoda bulundu
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız...
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe'nin Bodrumspor mesaisi başladı!
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
| Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş açıkladı! Ameliyat oldu Beşiktaş açıkladı! Ameliyat oldu 17:08
Toprak Razgatlıoğlu 2024'te BMW takımında yarışacak Toprak Razgatlıoğlu 2024'te BMW takımında yarışacak 16:55
G.Saray'a Rashica müjdesi! G.Saray'a Rashica müjdesi! 16:52
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... 16:46
FIFA'dan Ukrayna ve Rus takımları için sözleşme kararı! FIFA'dan Ukrayna ve Rus takımları için sözleşme kararı! 16:28
Potanın Perileri Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak! Potanın Perileri Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak! 16:21
Daha Eski
Göztepe'nin Bodrumspor mesaisi başladı! Göztepe'nin Bodrumspor mesaisi başladı! 16:15
Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı! Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı! 16:03
Vinicius Jr'ya yapan ırkçılık taraftarlara ömür boyu men! Vinicius Jr'ya yapan ırkçılık taraftarlara ömür boyu men! 15:57
Vinicius'a ırkçılık yapmıştı! Cezası açıklandı Vinicius'a ırkçılık yapmıştı! Cezası açıklandı 15:53
Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme 15:34
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12