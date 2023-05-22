1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi!

Yılport Samsunspor'un şampiyon tamamladığı 1. Lig'de ikinciliği Çaykur Rizespor elde etti. Bu iki takımın Süper Lig vizesi aldığı ligde Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe'den biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.

Bu sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta Bodrumspor ile Göztepe ve Sakaryaspor ile Eyüpspor, çift maç olarak çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finale yükselecek ekipler de yine iki maç yapacak. Play-off'ta ligi üst sırada bitiren takımlar ilk maçlarını deplasmanda, rövanşlarını ise kendi evinde oynayacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.

Play-off'ta 28. sezon

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 21 takım bir üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

Bodrumspor ve Pendikspor play-off'ta ilk kez mücadele edecek

Bodrumspor ve Pendikspor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Sakaryaspor daha önceki 4 play-off'tan 1997-1998 ve 2005-2006'da Süper Lig vizesi almıştı. Göztepe ise daha önce oynadığı iki play-off'ta da 1998-1999 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'e çıkmıştı.

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off'ta mücadele edecek Eyüpspor, ilk turda Bandırmaspor engelini geçememişti.

Üçüncüler yükselemiyor

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Bandırmaspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

Lige veda edenler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul eden Adanaspor ile Yeni Malatyaspor, gelecek sezon da ligde devam edecek. Ligde Altaş Denizlispor ve Altınordu sonra lige veda eden takımlar oldu. Altaş Denizlispor'un ilk kez veda ettiği ligde Altınordu ise 1977-1978 ve 1991-1992 sezonlarından sonra üçüncü kez ligden düştü.