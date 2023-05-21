Bodrumspor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Play-Off'u garantileyen iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe, normal sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 69'uncu dakikada Göztepe Ngalina'nın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bodrumspor 74'te Samet'le rakibine karşılık verdi. Bu sonuçla Göztepe 60 puanda kalıp Play-Off çeyrek finalinde ev sahibi olma avantajını kaçırdı. Bodrumspor ise 62 puana yükseldi ve Play-Off çeyrek finalinde ev sahibi konumunu aldı.

23'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Yasin arka direğe ortaladı. Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

36'ncı dakikada Bodrumspor'da Hakan Özmert frikikten şansını denedi, deneyimli futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

53'üncü dakikada rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Yalçın pasını Ngalina'ya aktardı. Ngalina'nın sol çaprazdan çektiği şutta sonuç gelmedi.

69'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Atınç'ın ceza sahasına doldurduğu topu Traore kontrol etti. Traore'nin pasında topa gelişine vuran Ngalina topu ağlara gönderdi: 0-1.

74'üncü dakikada Bodrumspor eşitliği yakaladı. Samet'in şutunda kaleci Arda topu elinden kaçırdı, skora denge geldi.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Deniz Turgut

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk (Dk. 77 Eren), Hakan Özmert (Dk. 63 Erkan), Mohemmed, Samet (Dk. 90 Yekta), Kenan (Dk. 77 Umar), Gökdeniz, Celal (Dk. 77 Burak)

GÖZTEPE: Arda - Tarık (Dk. 82 Hasic), Arslanagic, Atınç, Emir, İsmail, Yalçın, Traore (Dk. 82 Hikmet), Palmer, Ngalina (Dk. 82 Loue), Yasin (Dk. 82 Kvasina)

GOLLER: Dk. 69 Ngalina (Göztepe), Dk. 74 Samet (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Üzeyir, Hakan Özmert, Samet (Bodrumspor) - Atınç, Hasic (Göztepe)