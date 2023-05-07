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Altay 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altay evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 18:15
Altay 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig 36'ncı hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Altay evinde daha önce küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 7'nci dakikada Ceyhun, 59'uncu dakikada Paixao, 90'ıncı dakikada Eren Erdoğan kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemi sona eren Altay 37 puana ulaşırken, 17 puanda kalan Denizlispor art arda 10'uncu maçını kaybetti. Müsabaka öncesi Altay Başkanı Ayhan Dündar, siyah-beyazlı formayla 100 gol barajını aşan Portekizli forvet Marco Paixao'ya 100 numaralı forma ve plaket verdi.

7'nci dakikada Altay golü buldu. Ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta Paixao ve Zeki'nin dokunduğu topa son olarak Ceyhun yerden sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Eren'in ortasında arka direkte Deniz kafayı vurdu, kaleci Abdülkadir uzanarak son anda topu çeldi.

41'inci dakikada Denizlispor ceza sahasında oluşan karambolde Deniz penaltı noktası üzerinden sert vurdu, defans kale önünde tehlikeyi önledi.

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada sağdan Tolga ortaladı, Deniz'in kafasıyla aşırttığı topla arka direkte buluşan Paixao'nun vuruşunda kaleci Abdülkadir gole izin vermedi.

59'uncu dakikada benzer bir pozisyonla ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağdan Salih'in ortasında Deniz'in kafayla dokunduğu topa arka direkte Paixao ayak koydu: 2-0.

90'ıncı dakikada Paixao'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Eren Erdoğan, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. Yardımcı Hakem Salih Burak Demirel'in bayrağıyla ilk etapta ofsayt kararı veren Hakem Oğuzhan Aksu, VAR incelemesinin ardından golü verdi: 3-0.

Karşılaşmayı Altay, 3-0 kazandı.

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