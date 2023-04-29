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Gençler'e umut

Küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Bodrumspor'u, Himmet ve Doukara ile geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Gençler'e umut

Spor Toto 1. Lig'de düşmemek için çabalayan Gençlerbirliği, seyircisi önünde konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 yenerek umutlarını gelecek haftalara taşıdı.. Eryaman Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya başkent temsilcisi golle başladı ve 1-0 öne geçti...

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ BİTİRDİ

Gençlerbirliği 51'de Muhammed Himmet'in golüyle öne geçti. 60'ta Hakan Özmert'in penaltı golü ile skora denge getiren Bodrum karşısında 62'de kaleci Angeler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan başkent ekibi, 66'da Doukara ile yeniden öne geçerek rahat bir nefes aldı: 2-1. Skoru değiştiremeyen Bodrum, 90+13'te Erdem'in atılmasıyla 10 karşılaşmayı 10 kişi bitirdi.

Kaloğlu: 3 puandan fazlası

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrumspor galibiyetinin ardından, "Uzatmalarla birlikte 45 dakika 10 kişi oynayan takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Oyuncularımızın hepsiyle de tek tek gurur duyuyorum " dedi.

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