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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:33
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 33. haftanın programı ve hakemler şöyle:

15 Nisan Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor: Burak Olcar

20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen


16 Nisan Pazar

16.00 Erzurumspor - Manisa FK: Ali Yılmaz

20.30 Göztepe - Eyüpspor: Arda Kardeşler



17 Nisan Pazartesi

16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor: Cihan Aydın

20.30 Gençlerbirliği - Altay: Yasin Kol

20.30 Boluspor - Rizespor: Turgut Doman
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