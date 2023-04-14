Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 33. haftanın programı ve hakemler şöyle:
15 Nisan Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor: Burak Olcar
20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen
16 Nisan Pazar
16.00 Erzurumspor - Manisa FK: Ali Yılmaz
20.30 Göztepe - Eyüpspor: Arda Kardeşler
17 Nisan Pazartesi
16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor: Cihan Aydın
20.30 Gençlerbirliği - Altay: Yasin Kol
20.30 Boluspor - Rizespor: Turgut Doman
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