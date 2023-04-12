Eyüpspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Zafer Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Yasin Güreler ve 51. dakikada Mete Kaan Demir'den geldi.
Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste 3. puan kaybını yaşayan Eyüpspor 57 puanda kalırken, Gençlerbirliği 27 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Altay'ı ağırlayacak.