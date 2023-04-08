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Tuzlaspor şov

İstanbul ekibi, sonuncu Denizli'yi 3 golle devirdi. Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Tuzla, 2'de 2 yaptı. 8 maçtır kazanamayan Horoz ise 6'da sıfır çekti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Tuzlaspor şov

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Tuzlaspor, Denizlispor'u ağırladı. İstanbul ekibi, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı. Tuzla, 35'te ceza sahası yayından gelişine şık bir vuruş yapan Erol Can'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.


10 DAKİKADA 2 GOL
İkinci yarıya da hızlı başlayan Tuzlaspor, 59'da Ozan'la farkı ikiye çıkardı. 10 dakika sonrasında bu sefer Mehmet'in pasında sağdan içeri giren Yahaya, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 3-0. Tuzla, 34 puana yükselip rahat bir nefes alırken, sonuncu Horozlar umutlarını bir bir tüketiyor.


Denizlispor'u 3 golle geçen Tuzlaspor'da futbolcular, gollerden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Tuzlaspor, Salı günü lider Samsunspor'a konuk olacak.


Net skorla kazandık
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tavacı, "İki takım için de önemli maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net skorla maçı kazanmayı bildik" diye konuştu.

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