Göztepe yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe'nin ayak sesleri geliyor" yorumunu yaptı. Denizli'nin her zama zor bir deplasman olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Denizlispor, alt sıralarda olmasına rağmen kaliteli bir kadroya sahip. Denizlispor'a saygımız var. Taraftarımız yine muhteşemdi. Onlar bizim hep yanımızda. Denizli'ye gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim ayak seslerimiz gelmeye devam edecek. Artık Samsunspor maçına odaklandık" diye konuştu.
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