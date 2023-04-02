Haberler TFF 1.Lig Göztepe yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Göztepe yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 44 puana yükselen Ege temsilcisi, Play-Off sınırına dayandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 11:47
Göztepe yoluna dolu dizgin devam ediyor!
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'u Ege derbisinde deplasmanda Yalçın ve Mamah'ın golleriyle 2-0 yenen Göztepe, Play-Off hedefinde yoluna emin adımlarla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak müthiş bir performans ortaya koydu. Deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen aldığı 3 puanla birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden Göztepe, 44 puana yükselip Play-Off sınırına dayandı.

Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe'nin ayak sesleri geliyor" yorumunu yaptı. Denizli'nin her zama zor bir deplasman olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Denizlispor, alt sıralarda olmasına rağmen kaliteli bir kadroya sahip. Denizlispor'a saygımız var. Taraftarımız yine muhteşemdi. Onlar bizim hep yanımızda. Denizli'ye gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim ayak seslerimiz gelmeye devam edecek. Artık Samsunspor maçına odaklandık" diye konuştu.
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